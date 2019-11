“El sueño de ser futbolista no se compagina con la manera fácil como desperdicias tu dinero en un casino del norte de la ciudad [Barranquilla]… Uno de tus compañeros de casino me dijo: ‘Apuesta millones’… Estás en las grandes ligas del blackjack y baccarat, donde apuestan mucho dinero… Tienes tiempo de frenar el bolsillo roto”, escribió Hugo Illera en su publicación dedicada a un futbolista de Junior al que no quiso identificar.

Sin embargo, dio pistas para saber quién es, como que recientemente hizo parte del combinado patrio de mayores, que ha bajado su rendimiento, que hace poco entregó una entrevista a un periódico grande del país contando su vida y que ha adelantado varias campañas para ayudar a niños enfermos y a su pueblo.

“¿Has podido saber por qué no te volvieron a mencionar en la selección nacional?… Busca ayuda con ‘Teo’ [Teófilo Gutiérrez], al que admiras tanto”, agregó el periodista.

Esta serie de datos llevó a Futbolred, basándose en comentarios de los seguidores de Illera, a concluir que se trata del volante magdalenense Víctor Cantillo, de 26 años de edad y nacido en Río Frío.

“Él recientemente dio una entrevista en El Espectador en la que contó que viajaba cada fin de semana a Barranquilla desde Río Frío, Magdalena… Estuvo en una gira por Europa con la Selección Colombia [en 2018], pero desde allí no volvió a ser llamado. Además, algunos aseguran haberlo visto en el centro comercial Buenavista, en el norte de la ciudad [Barranquilla], donde hay un casino”, argumentó el medio.

Illera también dijo que el jugador en cuestión fue “un desastre” en la caída 1-3 de Junior como local ante Tolima en el inicio de los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana, lo que indica nuevamente que es Cantillo debido a que en ese encuentro fue el único rojiblanco, aparte de Teófilo Gutiérrez, que ha sido convocado al seleccionado nacional de mayores.

Acá, la nómina de Junior ante Tolima:

📋 ¡Alineación titular 🆚 @cdtolima ! 👔 Los 11 elegidos para el partido de esta tarde. 🏆Liga Aguila | #VamosJunior🔴⚪🔵 pic.twitter.com/JHbxOaICJ5 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) November 10, 2019