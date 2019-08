A falta de 56 kilómetros para la meta, Rigoberto Urán se tropezó con uno de sus compañeros y ambos terminaron en el piso. El paisa se molestó con su gregario y se lo hizo saber alzando su brazo enérgicamente, a manera de reclamo.

El equipo Education First reaccionó rápidamente: varios integrantes de la escuadra se desprendieron del pelotón y le colaboraron a ‘Rigo’ para que regresara pronto al grupo mayoritario.

Urán volvió al pelotón dos kilómetros después y fue atendido por uno de los médicos de la carrera, quien se encargó de hacerle una rápida curación al ver que tenía varios raspones en su brazo izquierdo.

La etapa 4 de la Vuelta a España podría definirse con un embalaje masivo, en el que habría altas expectativas ante una posible victoria del colombiano Fernando Gaviria.

Este es el video de la caída de Rigoberto Urán durante la etapa de este martes:

📽️ El momento de la caída de @UranRigoberto y sus compañeros. ¡Por suerte, todos reemprenden la marcha! / 🇬🇧 Urán and some @EFprocycling companions crashed, but luckily they are back on their bikes! #LaVuelta19 pic.twitter.com/t4MXSahosO

— La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2019