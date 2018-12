Juan Román Riquelme, ex jugador de Boca, se puso del lado de Wilmar Barrios, expulsado en el tiempo de alargue de la final y lo defendió en el programa Fox Sports Radio de todos los que lo han criticado por dejar a su equipo con 10 hombres.

“Varios partidos atrás, hace un mes, en lo único en que coincidían los periodista era en decir que el único jugador de Boca que era irremplazable era el número 5, Barrios. Pero ahora, porque lo echaron, dicen que no sirve más… No se puede vivir así, hay que tener calma”, apuntó.

Luego, elogió a Edwin Cardona, quien por determinación técnica no estuvo ni en el banco de suplentes y fue enviado a la tribuna.

“Cardona me parece de una calidad enorme; con todas las pelotas que agarra tiene intención de dar un buen pase o hacer una pausa”, apuntó.

Y posteriormente agregó: “Cuando veo que Cardona se enoja porque pierde a pelota, como diciendo ‘yo no puedo perder eso’, me gusta. Me gustan los jugadores que la agarran [la pelota], que la quieren todo el tiempo, que intentan siempre hacer un buen pase y que te la dan para que se la vuelvas y a dar y no para que te las arregles”.

En el mismo diálogo, Riquelme afirmó que está tranquilo pese a la derrota porque considera que vendrán más clásicos y porque cree que para River tuvo que ser más importante irse a la B que ganar la Libertadores.

