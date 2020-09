Juan Sebastián Cabal y Robert Farah cayeron ante el holandés Jean-Julien Rojer y el rumano Horia Tecau en un partido que tuvo marcadores parciales de 4-6, 6-3 y 6-4.

Los vallecaucanos se impusieron en el primer set, pero no lograron defender la ventaja y de esta manera se despidieron del último ‘Grand Slam’ de la temporada.

Ambos conformaban la siembra número uno del certamen y eran los máximos favoritos para quedarse con el título, por lo que su derrota se constituye en la sorpresa de la competición.

En video, el último punto del partido:

🇱🇺 🐻 MOVES ON

In a former rivalry matchup, the Bruin wins!

Jean-Julier Rojer & Tecau defeat Cabal & Farah 4-6, 6-3, 6-4 to move on to Round 3!

@uclatennis x #USOpen

September 5, 2020