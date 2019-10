Ribéry se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter, luego de que jugara por primera vez la nueva edición del Fifa 20, que fue estrenada el pasado 27 de septiembre.

“Jugué al ‘Fifa 20’ con mis hijos no hace mucho. Hey, EA Sports… ¿Quién es este muchacho?”, escribió el jugador de 36 años en esa red social haciendo referencia a la particular apariencia que tiene en el videojuego, que dista de la realidad.

Played #FIFA20 with my kids not long ago. 🕹

Hey @EASPORTSFIFA…Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx

— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 17, 2019