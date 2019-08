James incluso fue ovacionado cuando fue sustituido al minuto 56 del duelo en el que el Real Madrid empató a uno con el Valladolid, con goles de Karim Benzema y Sergi Guardiola.

El colombiano no jugaba con los ‘merengues’ desde el 21 de mayo de 2017 y en la segunda jornada de La Liga volvió como titular y se fue ovacionado.

El ‘10’ de la Selección Colombia se robó toda la atención, no hay duda que el madridismo lo quiere y hasta la prensa española continúa alabándolo e instando a Zinedine Zidane a que lo mantenga en la nómina para enfrentar esta temporada.

Incluso en la publicación de Twitter en la que el Real Madrid anunció que sería sustituido por Vinicius Jr. los hinchas mostraron su inconformismo por la decisión y señalaron que el cambio debó hacerse por Isco y no por James.

Estas son algunos de los comentarios de hinchas, periodistas y medios:

Volvió a sonar el nombre de @jamesdrodriguez por la megafonía del Santiago Bernabéu y el estadio se vino abajo. No hay duda: el madridismo le quiere y lo celebra como uno de los fichajes estrella de la temporada https://t.co/XO6yjoxCoh #RealMadridRealValladolid

Pero sin duda alguna @jamesdrodriguez fue el mejor buscando siempre el arco! Isco ? Solo juega para adornar su juego! Una ruleta no aporta al equipo!! No filtran un pase entre líneas y el q tiene esa cualidad no es deseado por el técnico! Vaya temporada 🤦🏽‍♂️

— AndrezRamirez12 (@Ramirez12Andrez) August 24, 2019