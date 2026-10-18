Por: Gol Caracol

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El Brighton ofreció una actuación contundente al golear 5-0 al Crystal Palace, en un partido donde el dominio fue absoluto por parte del equipo local, según lo reportó Noticias Caracol. La superioridad del Brighton quedó en evidencia desde los primeros minutos del compromiso, cuando a tan solo cuatro minutos del inicio abrió el marcador con un autogol de Jaydee Canvot. Este desafortunado incidente fue solo el preámbulo de lo que sería una jornada de pesadilla para el Crystal Palace, ya que pocos minutos después Diego Gómez y Yasin Asari aumentaron la diferencia, dejando prácticamente sentenciado el resultado antes del descanso.

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En la segunda parte, la dinámica no cambió significativamente. Al poco tiempo de reanudarse el juego, Charalampos Kostoulas marcó el cuarto tanto, jugada que fue ratificada por el sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR), consolidando aún más la ventaja. Hacia el final del encuentro, Jack Hinshelwood cerró la goleada con un disparo potente a la escuadra izquierda tras un tiro de esquina, sumando así el quinto y definitivo gol.

El desempeño del volante colombiano Jefferson Lerma fue otro de los puntos destacados en la cobertura de Noticias Caracol. Lerma, habitual titular y quien venía de una actuación importante al marcar gol en el partido anterior, inició esta vez en el banquillo. La decisión técnica de incluirlo al minuto 52, en sustitución de Honest Ahanor, buscaba reforzar el medio campo y detener la arremetida de las ‘gaviotas’ —apelativo del Brighton—, aunque la misión estuvo lejos de lograrse. Durante los 38 minutos en cancha, Lerma ofreció despliegue físico y acertó 11 de 13 pases, pero el dominio local fue tal que su ingreso apenas se notó en un juego completamente desequilibrado.

El triunfo del Brighton les permitió afianzarse en la parte alta de la clasificación con 16 puntos, mientras que el Crystal Palace, que apenas suma 7, comienza a preocupar por su cercanía a la zona de descenso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo le fue a Jefferson Lerma en el partido entre Brighton y Crystal Palace?

De acuerdo con Noticias Caracol, Jefferson Lerma, quien venía de ser titular y anotar gol en el partido anterior, inició en el banquillo y entró al campo en el minuto 52. A pesar de sumar 38 minutos de juego y contribuir con esfuerzo físico, así como una alta precisión en sus pases, poco pudo hacer Lerma para revertir la amplia ventaja del Brighton, que se impuso 5-0 sobre el Crystal Palace.

¿Qué significa VAR y cómo influyó en el partido Brighton vs Crystal Palace?

El VAR, o Asistencia Arbitral por Video, es una tecnología usada para revisar jugadas controvertidas y asegurar decisiones más precisas. En este encuentro, el cuarto gol del Brighton, anotado por Charalampos Kostoulas, fue validado por el VAR, confirmando la regularidad de la acción y sumando al dominio total del equipo local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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