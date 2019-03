El periodista británico Carl Worswick, uno de los escasos asistentes al estadio Metropolitano Goles en Paz este miércoles, compartió la imagen de la boleta en su cuenta de Twitter, donde catalogó la idea como “una forma elegante de ayudar a salvar el medio ambiente”.

Bogotá FC didn't even bother printing tickets for this game.

Instead they reused the stubs for last week's cup game against Santa Fe and slapped a sticker with today's opponents, Patriotas, over the top.

A classy way to help save the environment. pic.twitter.com/sULw7lbgtQ

