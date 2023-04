Hace casi tres años que Daniela Cortés denunció, primero en redes sociales y luego jurídicamente, a Villa por violencia. Luego de varias semanas de confinamiento, la mujer publicó unas fotos en las que señalaba que el futbolista colombiano la golpeaba, hechos que el jugador no admitió. Así lo contaron y lo mostaron.

Ese largo proceso hasta ahora está teniendo avances en Argentina y esta semana las dos partes fueron a juicio. El jugador lo hizo estando presente en el lugar y ella, por medio de Zoom. Allí se reafirmaron las acusaciones de parte y parte, aunque las más sonadas fueron las que cayeron sobre el jugador.

La razón por la que se especulaba que Villa no jugaría en el partido de Boca Juniors vs. Pereira es porque además de la audiencia del lunes, él deberá volver este martes a ese recinto. Esto ha provocado que no esté concentrado con el resto de sus compañeros y que no haya estado en los últimos entrenamientos.

El primer día de esta sesión, el jugador antioqueño estuvo sentado durante nueve horas y media escuchando al juez, al fiscal, a Daniela Cortés —vea acá cómo está ella actualmente— y este martes deberá volver, por un tiempo que no ha sido determinado, para seguir con la misma diligencia.

Este martes, Villa escuchará más testimonios en su contra, la versión de los peritos que intervinieron la denuncia de Daniela Cortés y, si alcanza el tiempo, él será el último en dar su versión.

Si la audiencia de este martes es tan prolongada como la del lunes, es poco probable que Sebastián Villa llegue a La Bombonera para el segundo partido de Boca Juniors en esta Copa Libertadores 2023.

Foto de Sebastián Villa antes del Boca Juniors vs. Pereira

Las imágenes del futbolista sentado al lado de su abogado Martín Apolo han sido muy difundidas en Argentina, pues no es normal que la denuncia contra un futbolista de Boca Juniors llegue hasta estas instancias.

En las imágenes se ve a Villa sentado en la silla del acusado, en el Juzgado, en la Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. Desde allí escuchó los testimonios de juicio oral y público en su contra.

Esta es la imagen en la audiencia:

🚨 SEBASTIAN VILLA, EL JUICIO

– Daniela Cortés, la denunciante, está declarando vía zoom desde Colombia

– Serán tres jornadas en la semana pic.twitter.com/g9l2BdXrhs — Vía Szeta (@mauroszeta) April 17, 2023

Cómo haría Boca Juniors para que juegue Sebastián Villa hoy

El jugador entró en la lista de convocados del equipo ‘xeneize’ y, según han dicho desde Argentina, es porque él estuvo hablando con Jorge Almirón, técnico que recién llegó al equipo, para que le dé la oportunidad de enfrentar al equipo colombiano.

Lo que haría la defensa de Villa, fue revelado por TyC Sports. “Nos enteramos que el pedido de los abogados es que declare él primero dentro de la y en la estrategia van a pedir que se haga un perito a Daniela Cortés, que está en Colombia. Lo que dejaría en suspenso el juicio y con eso acaban. Ya con eso se acaba lo que respecta al día de hoy”, contaron en el canal deportivo.

Según dicen en este programa, el futbolista tiene toda la indumentaria lista para salir del juzgado al hotel de concentración o, si se requiere, a La Bombonera, todo para que lo dejen jugar. La misma información fue difundida por Espn.