Por eso mismo, Edwin Cardona se mostró sorprendido, en entrevista con Fox Sports Argentina, cuando le dijeron que Boca Juniors hizo una oferta de 17 millones de dólares por el argentino Marcos Acuña, jugador del Sporting de Lisboa.

“Uno a veces no entiende. A mí me dijeron, cuando hablé con alguien del club, que lo más caro que pagaron por alguien fue por Román Riquelme cuando lo trajeron del Villarreal. Pagaron 7 millones de dólares. Y me dijeron en la cara que por mí no pagarían tanto dinero , porque el club no tenía la facilidad para pagar tanto dinero por un jugador, alguien me lo dijo y la verdad me dolió”, expresó Cardona.

Pese a que el colombiano reconoció que Acuña es un gran jugador, declaró que le “duele” enterarse que el club ‘xeneize’ realizara millonaria oferta, cuando le dijeron que no podían pagar los 8 millones de dólares que costaba su pase.

De igual forma, dijo que “nunca” comprendió cuando perdió el puesto en la titularidad del equipo argentino y, pese a que preguntó, tampoco le dieron razones más allá de que “habían otros jugadores que el técnico estaba probando”.

“La verdad nunca me imaginé cuando perdí el puesto porque nunca me dieron la razón. Inclusive tuve la oportunidad de hablar, porque cuando no juego me gusta ir y preguntar que me falta, y lo mismo cuando juego. Cuando me sacan venía en muy buen ritmo y la última vez que no jugué fue en el partido ante Cruzeiro. De ahí en la adelante no entendí porque me sacaron. Inclusive las razones del técnico fueron que habían también jugadores y que él estaba probando, que todos tenían oportunidades al igual que yo”, declaró.