Boca Juniors de Argentina, que superó 0-1 y 2-0 a Paranaense en los partidos de ida y de vuelta de los octavos de final, se encontraría con River Plate siempre y cuando avance a la ronda semifinal.

River, por su parte, que eliminó por penaltis a Cruzeiro de Brasil luego de igualdad a cero en los 2 compromisos, deberá chocar con Cerro Porteño de Paraguay.

Si ambas escuadras pasan, se estaría repitiendo el duelo que se vio en la final de la Copa Libertadores de 2018, certamen que por problemas de violencia se tuvo que terminar definiendo en Madrid, España, donde River se coronó campeón.

El cuadro de cuartos de final quedó así:

Cerro Porteño (PAR) vs. River Plate (ARG)

Liga de Quito (ECU) vs. Boca Juniors (ARG)

Internacional (BRA) vs. Flamengo (BRA)

Palmeiras (BRA) vs. Libertad (PAR) o Gremio (BRA)

La serie entre Libertad y Gremio se definirá este primero de agosto en Paraguay, el choque de ida quedó 2-0 a favor del elenco brasileño.