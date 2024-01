Atlético Nacional comenzó con pie derecho su participación en la Liga BetPlay 2024-1, pues recibió a su estadio a Alianza FC y lo superó sin inconvenientes con un resultado de 3-1 con goles de Álvaro Angulo, Dorlan Pabón y Jefferson Duque, descontando Leonardo Saldaña para el equipo de Valledupar.

Por eso y por las contrataciones que hicieron, los hinchas tienen altas expectativas para este año, pues esperan que se haga un buen papel tanto en Liga BetPlay como en Copa Colombia, pero también en la Copa Libertadores.

De hecho, una de las mejores contrataciones que llegó fue Bernardo Espinosa, quien estaba en Girona de España y luego de una larga carrera en Europa, decidió venir a Colombia a tener su primera experiencia en el país.

Sin embargo, más allá de eso, igual sigue con su corazón en España y más porque Girona, su anterior equipo, marcha en la primera posición de La Liga de forma muy sorpresiva, compitiendo hombro a hombro con el real Madrid.

De hecho, en diálogo con AS Colombia, el defensor central se refirió al momento de su equipo y sacó pecho porque, según él, también hizo parte de este proyecto pese a que esta campaña no jugó ni un solo compromiso.

“Yo, por lo menos, me siento partícipe. Lo que ahora está ahí lleva casi tres años con una base de la que ahora quedan cuatro jugadores y conmigo eran cinco que atravesamos todo el proceso y por eso me siento partícipe. El presente es importante, pero sin duda me llena de satisfacción que el Girona ha ido cosechando muchas de las cosas por las que hemos trabajado durante estos años”, explicó Espinosa.