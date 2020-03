green

En declaraciones presentadas por Cyclingnews.com, Vanmarcke apuntó que se arriesga más de la cuenta por Sergio Andrés Higuita, su jefe de filas en el Education First.

“Miro mucho hacia atrás; mi papá dice que me voy a estrellar si sigo así, pero Sergio es nuestro líder y necesito saber dónde está porque si pierde la posición, tengo que esperarlo. Él vive pegado a mi trasero y debe ser divertido verlo ahí; él hace su parte perfectamente”, indicó.

“A veces me salgo de un hueco y trato de crear espacio para él haciéndome más grande y balanceándome un poco…. Él debe seguirme y confiar en mí”, agregó el belga.

Higuita, por su parte, dijo en palabras destacadas por el mismo medio que se siente admirado por los miembros de su escuadra gracias a su nivel y que es quinto en la general pese a que no ha llegado la montaña debido a que sabe rodar en el plano.

“Creo que he sorprendido a mis compañeros con la forma en que he estado montando. Me motiva pelear cuando veo a mi equipo tomando el riesgo de ayudarme y protegerme. He adquirido experiencia en el ciclismo de pista, lo que me ha significado saber acelerar y mostrar agilidad”, señaló.

Sergio Andrés Higuita comanda la clasificación juvenil y es el escalador mejor ubicado en la general antes de las etapas montañosas, pues a la París-Niza le restan 2 fracciones de exigencia media y otras 2 de alta montaña.