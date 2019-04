Todos los jugadores del Barcelona celebraron junto a sus familias su coronación como campeones de la liga española, después de que derrotaran por 1 a 0 al Levante ante los 92.000 espectadores presentes en el estadio Camp Nou.

La foto más viral de la celebración azulgrana fue la que protagonizaron Luis Suárez y su pequeño hijo Lautaro, que tiene unos cuantos meses de nacido. Mientras era cargado en brazos por su padre, el bebé le dio un mordisco al ‘9’ en el hombro casi igual al que el uruguayo le dio hace casi 5 años a Chiellini.

De inmediato, la postal de esa situación se viralizó por todo el mundo con comentarios jocosos indicando que la genética es demasiado perfecta. Esta fue la foto de lo sucedido:

Que no me digan que los hijos no heredan nada de los padres. pic.twitter.com/UiKThJqbtw

— Frenkismo (@FrenkismoFCB) April 27, 2019