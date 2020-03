green

Lejos de darle vergüenza, el entrenador argentino Alfio Basile atendió la improvisada entrevista en ropa interior llenando de elogios a los futbolistas por los que fue consultado.

Sin embargo, el concepto que más llamó la atención fue el que dio de Juan Román Riquelme, excapitán de Boca Juniors y actual vicepresidente de ese club.

“Es el crack que todos conocen, un talentoso. Siempre digo una cosa, y lo digo mil veces: es el único jugador que conozco que tiene ojos en el culo”, expresó inicialmente.

Y explicó su apreciación: “Él hace adentro del campo lo que vos harías desde la platea mirando todo el panorama”.

Posteriormente, tuvo palabras para más futbolistas, casi todos argentinos, como Martín ‘el Pato’ Galmarini: “Fue el primer 10 crack que tuve, en Racing de Córdoba”. El ‘Pájaro’ Claudio Paul Caniggia: “Hablando poco y jugando como un fenómeno, no le dieron premio a su gran trayectoria”. Fernando Redondo: “Un 5 bárbaro, me encantaba verlo; aparte, era guapo y metedor, no solo técnico”.

Y cerró opinando del chileno Iván ‘Bam Bam’ Zamorano: “Lo llevé del Inter al América de México y salimos campeones de la Concachampions. Cuando debutó, la rompió en 20 minutos: entró hizo 3 goles y ganamos 5-0”.

En video, las palabras del ‘Coco’: