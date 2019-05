Wilmar Barrios saltó, cantó, le pegó al techo y salpicó agua por doquier justo después de conocer que gracias a otro resultado, su escuadra se había asegurado el título de la liga rusa con 3 fechas de anticipación.

El Zenit empató 1-1 como visitante con el Akhmat Grozny, de Chechenia, y mientras regresaba a San Petersburgo llegó la noticia de que su escolta en la tabla de posiciones, el Lokomotiv de Moscú, había caído 2-0 frente al Arsenal Tula, marcador que definió el certamen.

Además de las celebraciones en el avión, la fiesta se trasladó a San Petersburgo, donde los aficionados esperaban al equipo campeón; allí hubo bengalas, palabras y demás actos.

En video, el festejo en el aire con Barrios como protagonista:

When you find out you're champions, 35,000 feet in the air! ✈️🏆pic.twitter.com/qYmCUkCxXT — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) May 4, 2019

Celebración a punta de reguetón:

Ladies and gentlemen we present to you, Sardar Azmoun 🎤🕺pic.twitter.com/eYTt0inR7R — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) May 4, 2019

Después de aterrizar:

Recibimiento en San Petersburgo:

Live scenes in the city! 🔥pic.twitter.com/mOO1OIkdVK — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) May 4, 2019

Quite simply the best fans in the world 💙 Party long into the night, blue-white-sky-blues! 🧨pic.twitter.com/9Bbkx58315 — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) May 4, 2019