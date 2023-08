En el cierre del mercado de fichajes se están realizando diferentes traspasos que dan mucho de qué hablar para la siguiente temporada, por ejemplo, del ecuatoriano Moisés Caicedo al Chelsea de Inglaterra, de Aymeric Laporte al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y el portero de la selección Colombia David Ospina o del chileno Alexis Sánchez al Inter de Milán.

(Lea también: Lukaku, sin minutos en Chelsea, busca equipo y tiene dos poderosos pretendientes)

También los colombianos han logrado convertirse en noticia en este mercado de fichajes, la reciente contratación del mediocampista Jorge Carrascal al Dinamo de Moscú, se suma a los colombianos que han cambiado de equipo en este mercado de pases como, por ejemplo, Juan Guillermo Cuadrado al Inter de Milán y James Rodríguez al Sao Paulo de Brasil.

No obstante, el FC Barcelona quería dar un nuevo golpe en el mercado de pases después de fichar al mediocampista alemán, campeón de la UEFA Champions League pasada con el Manchester City, Ílkay Gundogan, por ende, en la búsqueda de un lateral derecho que logre reforzar la plantilla de Xavi Hernández decidieron fichar a un jugador muy reconocido a nivel mundial.

Después de todos los rumores que se generaron desde el fin de la temporada 2022-2023, el lateral de la selección de Portugal Joao Cancelo se va a convertir en nuevo jugador de Barcelona al concluirse unas extensas negociaciones entre el FC Barcelona y el Manchester City de Inglaterra, así lo confirmó el periodista Fabrizio Romano.

João Cancelo to Barcelona, here we go! Manchester City and Barça are finally exchanging documents right now to get the deal signed today 🚨🔵🔴 #FCB

João, prepared to travel to Barcelona tonight.

Loan deal with buy option clause included.

…it was just matter of time. 🇵🇹 pic.twitter.com/86HuwlwxLd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023