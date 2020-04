green

Según Carlos Bacca, lo que más lo afectó fue no contar con el respaldo del argentino José Pékerman, entrenador de la Selección en ese entonces.

“Lástima por el penal, no me arrepiento de haberlo botado, me hubiese arrepentido de no tirarlo, eso me hubiese dolido más”, señaló inicialmente en declaraciones entregadas a ESPN.

Y agregó: “Lo boté como un ser humano que lo puede botar, pero más que todo me duele que nunca tuve la confianza [del cuerpo técnico]”.

Bacca explicó que lloró cuando Pékerman lo sacó de la formación titular en la antesala de las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Además, señaló que pese a estar en buen nivel, muchas veces fueron inicialistas en su lugar jugadores que ni siquiera eran delanteros, como Víctor Ibarbo y Juan Guillermo Cuadrado.

En video, las palabras de Carlos Bacca: