Así lo informó el canal italiano RAI durante la transmisión que hizo este domingo de la última jornada del Tour de Francia ganado por Egan Bernal y fue confirmado por Xiomy Guerrero, la novia del zipaquireño, en una entrevista que le dio a Noticias Caracol este lunes.

El medio de comunicación italiano aseguró que Rigoberto Urán fue quien hizo posible que el hermano menor de Egan viajara para la coronación de él en los Campos Elíseos. Por su parte, Xiomy aseguró que fueron varias personas, incluido ‘Rigo’, las que unieron esfuerzos para hacer posible que Ronald viajara el sábado a París junto a su mamá.

“Egan me dijo que él no se hubiera perdonado nunca que su hermano no hubiera estado en este momento. Gracias a su equipo, gracias a ‘Rigo’, gracias a tantas personas, gracias al Presidente, a tanta gente que nos ayudó para que el hermanito pudiera estar acá fue muy especial para él”, explicó la novia de Bernal en el diálogo que tuvo con ese informativo.

Egan y Ronald protagonizaron un emotivo momento minutos después de que se terminara la etapa 21 del Tour de Francia. Ambos se dieron un abrazo fuerte y se dieron la bendición mutuamente.

