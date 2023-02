Se conoció este viernes la multa que tendrá que pagar Atlético Nacional, por la responsabilidad del técnico Paulo Autuori, en una determinación que ya tenía serios antecedentes en el rentado colombiano. Y que no cayó bien entre los hinchas del ‘Rey de Copas’, que lo calificaron como capricho.

De acuerdo con la resolución 010 del 2023, el cuadro antioqueño tendrá que pagar un monto de $5.800.000, tras la decisión del entrenador de no responder preguntas en la rueda de prensa del equipo, tras conquistar el pasado 16 de febrero la Superliga BetPlay 2023, frente al Deportivo Pereira.

(Vea también: Medellín, culpable de cambio de fecha de partido de Nacional, que jugará el lunes)

Según el Comité de Disciplina del campeonato, el timonel fue castigado conforme el literal f del artículo 79 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), tras solo dar una declaración inicial y no atender a los interrogantes de los medios presentes en el Atanasio Girardot.

“En la rueda de prensa del equipo local, Paulo Autuori habló durante cuatro minutos de sus impresiones del partido y posteriormente se retiró de la sala de prensa, un jugador del equipo local atendió las preguntas de los diferentes medios que se encontraban en la sala”, se leyó en el reporte.

Aunque el club trató de apoyar su defensa en que retirarse prematuramente de una rueda de prensa no está tipificado como una infracción disciplinaria, y que no debería ni siquiera estar siendo sometido a una investigación, ni ser sancionado, el Comité no encontró mérito en su argumentación.

(Lea también: Jhon Solís, otro de los calidosos del ‘kínder’ de Paulo Autuori en Atlético Nacional)

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante el mismo Comité de Disciplina y de apelación ante la Comisión de Disciplina de la Dimayor. Aunque lo más probable es que, debido a la evidencia, las posibilidades de revertir esta multa económica sean pocas para el ‘verde’.

Por esta rueda de prensa de Paulo Autuori fue multado Atlético Nacional: