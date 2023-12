Atlético Nacional ha tomado la decisión de no comprar jugadores para reforzar su plantilla para 2024, los refuerzos únicamente llegarán a préstamo y con opción de compra.

La determinación, que algunos hinchas en redes aplauden y otros critican, se tomó porque muchos de los futbolistas que compró en los últimos años no fueron rentables, generaron costos muy altos y no rindieron como se esperaba.

A esto se suma que la mayoría de clubes del fútbol colombiano le piden mucho dinero al elenco verde por sus jugadores, mientras que a otros equipos se los dejan a un precio más asequible, situación que no es sana para las finanzas del club.

Esto no quiere decir que el elenco antioqueño no busque reforzar el plantel para los importantes retos que tendrá en 2024, incluso el técnico Jhon Bodmer manifestó que se tienen 4 o 5 opciones por cada una de las posiciones que se requieren, el tema es que no está fácil cerrar estas negociaciones.

Hasta acá ya llegaron Edwin Torres, Joan Castro y Carlos Sierra y se busca un volante creativo. Además, se trabaja en las opciones de Bernardo Espinosa y Joaquín Varela para la defensa.

Las otras dos posiciones que tendría que reforzar serían la del portero ante la posible salida de Harlen Castillo, quien no continuaría en la institución, y a la espera de lo que suceda con Kevin Mier.

Además, estarían buscando otro delantero goleador, que pelee la posición con Jéfferson Duque (renovó por seis meses) y el venezolano Eric Ramírez, ya que el juvenil Jayder Asprilla sería prestado a otro club para que sume más minutos y experiencia. Así que el panorama no es sencillo y el tiempo apremia, porque la idea es poder comenzar la pretemporada en enero con todo el plantel completo.

Nacional debe prepararse para su participación en Copa Libertadores. Su rival en la fase 3 será ganador entre Aucas y Nacional de Paraguay, mientras que Águilas Doradas se medirá contra Red Bull Bragantino de Brasil.

El sorteo, que tuvo lugar en Luque, Paraguay, definió los emparejamientos para la fase preliminar antes de la fase de grupos, en la que ya están clasificados Millonarios y Junior. El torneo iniciará en la semana del 7 de febrero, con la fase 1, seguida de la fase 2 en las semanas del 21 y 28 de febrero, y la tercera fase del 6 al 13 de marzo.

