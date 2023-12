Uno de los conflictos más largos en la historia del fútbol colombiano fue el de Fernando Uribe cuando regresó a Colombia para jugar en Atlético Nacional, procedente del Chievo Verena (Italia).

Y es que a raíz de dicha transferencia, cuyo valor fue de 1.7 millones de dólares, Cortuluá reclamó el 50 % de los derechos económicos, desatando así una oleada de demandas, presentaciones en tribunales, entre otros recursos legales.

Sin embargo, el más afectado con el caso fue el propio Uribe, que hace unos días anunció su retiro profesional, al contar que nunca tuvo responsabilidad en el conflicto, pero, por ser el protagonista, recibió hasta amenazas.

“Fue un momento duro, tuve amenazas serias que no quise hacerlas públicas para evitar que se hiciera algo mucho más grande, amenazas de gente que no entendía que yo no tenía nada que ver con el asunto. Una hostilidad impresionante”, dijo en entrevista con As Colombia.

De hecho, el ahora exfutbolista destapó que, junto a su familia, decidieron no volver a Medellín, solo hasta la pasada final de la Copa Colombia entre Millonarios y Atlético Nacional.

“Cuando pasa todo esto, simplemente decidimos no volver a Medellín, hasta hace poco. Fue duro porque yo no tenía su nada que ver, fue un error de Nacional al no presentar una carta que hubiera parado absolutamente todo y Cortuluá jurídicamente aprovechó ese vacío y alegó algo que ellos creían justo“, precisó.

Finalmente, en el diálogo con As, Uribe comentó que la situación afectó hasta la tranquilidad de sus hijas, tanto así que una de ellas decidió dejar a un lado el gusto por el cuadro ‘verdolaga’.

“Mi hija menor es nacida en Medellín, era hincha de Nacional. Mis hijas disputaban que una era de Millonarios y la otra de Nacional y no pasaba nada, estaba todo en armonía, pero cuando pasa todo esto, simplemente se tomó la decisión de no volver”, concluyó.

