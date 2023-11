Atlético Nacional salvó el 2023 al ganar el título de Copa Colombia ante Millonarios, no solo por el valor que representa el rival, sino porque la competencia da cupo a la Copa Libertadores del próximo año.

Fue en el marco de la celebración en el Atanasio Girardot que algunos de los futbolistas del equipo ‘verdolaga’ aprovecharon las cámaras para cobrar por el título conseguido, pues desde hace varios días eran centro de críticas.

El primero en aparecer fue el mediocampista Robert Mejía, quien, en Win Sports, les envió un duro mensaje a los hinchas que los juzgaron por el mal momento deportivo.

“Dios es justo, nos menospreciaron, hablaron mal de nosotros y hoy estamos alzando un título. Hay mucha gente que por perder clásicos y partidos… Ahora estamos celebrando un título gracias a Dios”, dijo.

Por su parte, el arquero Harlen Castillo, que previo a la final estuvo involucrado en un escándalo, indicó que la consagración con la Copa Colombia es un desquite ante las adversidades que muchos pasaron.

“Éramos dos grandes equipos que por merecimiento llegaron acá. Veníamos de muchos golpes, caídas y cosas difíciles en nuestras vidas y hoy es un punto para desquitarnos. Gracias a Dios se nos dio todo, esto es para la hinchada y la familia”, precisó.

Finalmente, el atacante Brahian Palacios, el hombre de la asistencia a Felipe Aguirre, señaló en Directv que muchos cercanos a Atlético Nacional “no daban un peso por ellos”, pero que, pese a ello, terminaron celebrando el título de Copa.

“Al final no daban un peso por nosotros, pero hay que jugar, allá adentro somos once contra once y los que estamos en la banca siempre pendientes de aportar. Gracias a Dios doy la asistencia al gol. Sabíamos que ellos con el gol iban a ir hacia atrás y así fue”, expresó.

