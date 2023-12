Atlético Nacional está confirmando esta semana la llegada de sus primeras contrataciones para 2024, las que ya se conocían pero estaban pendientes de exámenes médicos.

De hecho, este martes, el cuadro antioqueño oficializó a Edwin Torres, volante ofensivo de 26 años, que llega en condición de cedido por Alianza Petrolera.

Ahora, el turno fue para el volante Carlos Sierra y el lateral Joan Castro, quienes fueron anunciados este miércoles 27 de diciembre, a través de las redes sociales mediante dos videos.

Viene a aportar toda su experiencia al equipo más grande de Colombia 🫡🧠⚽️ ¡Bienvenido, Carlos! 👋🏻💚🤍#VamosNacional🇳🇬 pic.twitter.com/WtKjDICnsq — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 27, 2023

Velocidad, juego aéreo y polivalencia llegan a reforzar al Verde ⚡️⚽️👊 ¡Bienvenido, Joan! 👏💚🤍#VamosNacional🇳🇬 pic.twitter.com/ksBblLv5rn — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 27, 2023

Atlético Nacional hoy: quiénes son Joan Castro y Carlos Sierra

Joan Castro tiene 26 años y es oriundo de Palmira (Valle de Cauca), participó en 35 partidos de Liga y dos de Copa en este 2023 con La Equidad.

Es un jugador que acumula más de 200 encuentros en el fútbol profesional, por lo que combina experiencia y juventud. Puede desempeñarse como lateral derecho, volante o extremo. También llega a préstamo por un año y con opción de compra.

“Castro está entre los cinco laterales del país que tienen el mejor duelo uno contra uno defensivo, además de juego aéreo. No es un lateral profundo, pero sí de apoyo y que les da tranquilidad a los extremos e interiores, tiene ida y vuelta y me puede jugar de volante y central. Nos da esa versatilidad y la idea es ponerle a Édier Ocampo un jugador que me lo exija más en esa posición”, dijo Jhon Bodmer, DT del equipo.

Carlos Sierra, de 33 años de edad, llegó como refuerzo para la zona medular de recuperación. Contrario a lo que sucedió con él en el América de Cali, en Junior no tuvo la continuidad esperada (21 partidos en todo el año).

El verde será el cuarto equipo colombiano del jugador barranquillero, después de Junior, Tolima y América de Cali, club con el que logró los títulos de 2019 y 2020 siendo figura. Además tiene experiencia internacional, ya que jugó en Panamá, Venezuela y Chile.

