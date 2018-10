José Luis Chilavert se mostró en contra de la supuesta cláusula de salida que tendría Juan Carlos Osorio si es llamado por Colombia y dijo no compartir la actitud del entrenador, cuyo asistente Mario Marín expresó días atrás que Osorio se iría de Paraguay el 30 de noviembre.

“Tenemos que hacernos respetar, Paraguay tiene historia, no depende de Osorio ¿Qué ha ganado Osorio?… tiene su pensamiento en Colombia y no en Paraguay. Lo deberían sacar, es muy fácil”, señaló en rueda de prensa a los medios de su país.

Posteriormente, se refirió a la contratación del entrenador risaraldense: “Hárrison [presidente de la federación paraguaya] hace mucho tiempo hace papelones, estamos de fracaso en fracaso”.

“¿Cuánto gana Osorio en Paraguay?, averigüen y después verán”, les preguntó a los reporteros.

Finalmente, aclaró que Paraguay no necesita a Osorio, a quien calificó de no tener el nivel necesario para dirigir a la escuadra ‘guaraní’.

“En nuestro país hay una frase muy célebre que yo no comparto: vengan y abusen de Paraguay’, y eso no es así. Como paraguayos tenemos historia y no necesitamos que vengan extranjeros de menor categoría a querer enseñarnos jugar al fútbol”.

