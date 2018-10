Por eso, el entrenador no descartó posibilidad de salir del equipo “si los jefes no quieran contar más” con él o si la vida le trae nuevas oportunidades.

“No voy a debatir sobre supuestos. La vida al hoy es que estoy en Paraguay y a gusto. Como siempre lo hago, estoy aferrándome al proyecto. Es un desafío para mí como entrenador que hago a gusto. Si la vida me depara algo nuevo tomaré la decisión. Y si así es, vendré y daré la cara para anunciarlo. La realidad es hoy que estoy acá al ciento por ciento”, dijo el entrenador según AS .

De igual manera, no se comprometió y aseguró que su principal compromiso es con su familia y que él no le promete nada a nadie.

“Mi compromiso es con mi familia, conmigo mismo y mi vocación. Me ocupo de lo que puedo influenciar, de los demás ni me ocupo ni me preocupo. A nadie le prometo nada, ni a mis familiares. Si ustedes quieren que les dé una respuesta a futuro, no se las voy a dar”, sentenció el técnico colombiano, informó El Tiempo.