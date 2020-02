green

Faustino Asprilla emitió su opinión mediante una serie de videos en los que cuestionó el papel de la Dimayor como ente rector del fútbol profesional colombiano y pidió la cabeza de Jorge Enrique Vélez, máximo dirigente de esa institución.

“No puedo creer que el presidente de la Dimayor haya permitido que se jugara el clásico de Cali con un hincha muerto. Eso no se ve sino en Colombia. Ahí se demuestra que no piensan sino en la plata y que la vida del ser humano no tiene valor aquí”, señaló inicialmente.

“Vale más un puto partido de fútbol que la vida de ese pobre muchacho. Tanto sufrimiento para la familia y se jugó porque no sucedió adentro de una cancha”, agregó.

Luego fue más directo y le apunto a Vélez: “Tenga conciencia, presidente; debería renunciar a ese cargo; no más, eso no tiene presentación… sientan vergüenza, cómo hacen para dirigir así”.

Además, explicó que aunque el fallecido perdió la vida en un aparente cruce de barras en una calle alejada del estadio, la Dimayor debe tener responsabilidad sobre el asunto.

“Hay un muerto y no se para el partido porque dicen que no tiene que ver con el fútbol y que es un problema ciudadano, pero no lo es porque el pealo murió con una camiseta de fútbol; qué le pasa a la Dimayor, respeten a la familia”.

“Deberían sancionar a esos equipos y a esas hinchadas, pero acá no pasada nada: lo matan a uno y no pasa nada”, concluyó.

Acá, los videos emitidos por el popular ‘Tino’: