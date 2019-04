Faustino Asprilla destacó que Tiger Woods haya logrado superar sus problemas personales para volver al punto más alto del golf mundial.

“Tiger Woods, el adicto al sexo como cualquier buen cristiano, volvió a ponerse la chaqueta verde”, trinó inicialmente.

Y agregó junto al video del título conseguido por Woods: “Así son los grandes, renacen de las cenizas como todos los adictos a la buena vida”.

Finalmente, lo felicitó en inglés expresándole que es el mejor de todos los tiempo: “¡Tiger you are the greatest ever. Congratulations champion!”.

