green

“Cuando pasé de Atlético Nacional al Parma, el presidente de ese entonces, que era Sergio Naranjo, me hizo firmar un documento que decía que yo había recibido el 15 % de la venta, dinero que nunca recibí; me dijo que si no firmaba, no me vendía”, relató Faustino Asprilla inicialmente.

El monto de la transferencia fue de 7,5 millones de dólares, lo que indica que el 15 % referido por el ‘Tino’ era equivalente a 1.125.000 dólares, 787,5 millones de pesos de la época.

Y agregó que no tuvo otra opción que aceptar: “Yo firmé y él se quedó con la plata mía, la que me correspondía en ese momento. Ahí tuve que perder para poder jugar en Italia”.

Asprilla contó que Naranjo, que no fue llamado por el programa para que se defendiera de la grave acusación, utilizó la suma en cuestión para promover su llegada a la alcaldía de Medellín, en la que estuvo de 1995 a 1997: “Con esa plata hizo campaña política, compró finca y hasta la mandó a pavimentar”.

El ‘Tino’ confesó que su malestar fue muy alto porque ya estaba en Italia cuando esto sucedió: “Yo tenía mucha ilusión y no sabía qué hacer porque no me habían dado un peso… Pero mi representante [el argentino Gustavo Mascardi] me dijo que firmara porque en Europa iba a ganar más que eso… Al final dije que no dejaría pasar la oportunidad por un tipo como ese”.

“Después, Naranjo todo borracho me abrazaba… y yo con ganas de pegarle una puñalada”, concluyó.

Sergio Naranjo,a demás de haber sido presidente de Nacional, también fue embajador de Colombia en Malasia, Tailandia, Vietnam y Timor Oriental; además, fue presidente de la Federación Nacional de Municipios.

En audio, las apalabras de Asprilla (desde el minuto 36:30):