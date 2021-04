Los cuartos de final se cerraron con el Villarreal dejando en el camino al Dinamo Zagreb de Croacia, con el Arsenal de Inglaterra eliminando al Slavia Praga de República Checa, con Roma de Italia superando al Ajax de Holanda y con Manchester United de Inglaterra dejando atrás al Granada de España.

En consecuencia, ahora se deberán medir por un cupo en la final Villareal ante Arsenal y Manchester United contra Roma.

Las semifinales se llevarán a cabo con los partidos de ida el jueves 29 de abril y las contiendas de vuelta el jueves 6 de mayo.

La Liga de Europa tendrá su final el miércoles 26 de mayo en la ciudad polaca de Gdansk.

🤩 The semi-finals are 𝘀𝗲𝘁! 🤩

Who will contest the final in Gdańsk? 🏆#UEL pic.twitter.com/WxoEC80WAj

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 15, 2021