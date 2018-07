El accidente fue registrado por una de las cámaras que la organización del Tour instala en la parte trasera de las bicicletas de algunos ciclistas, en la cual se vio a Martin caer con la espalda luego de que su cicla se enredara con la del Toms Skujins, letón que portaba la camiseta de líder de la montaña.

La caída le produjo a Martin una fractura con comprensión vertebral que le impedirá tomar la partida en la novena fracción, según lo indicó la cuenta de Twitter de su equipo, el Katusha-Alpecin.

#TDF2018 Unfortunately @tonymartin85 won‘t start tomorrow in stage 9. A spinal fracture (vertebral compression fracture) makes it impossible to continue @LeTour . Speedy recovery, #panzerwagen ! #raceasafamily

Sin embargo, el alemán siguió así su marcha y logró terminar la etapa en el último lugar con un retraso de 11:05 con relación al ganador del día, el holandés Dylan Groenewegem.

A continuación, el video del incidente:

