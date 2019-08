A menos de 3 kilómetros y medio para llegar a la meta, el corredor colombiano mostró que está en optimas condiciones físicas y atacó al grupo de Nicolas Roche, Rigoberto Urán, Primoz Roglic y Fabio Aru, los cuales intentaron, pero no pudieron alcanzar al ‘cafetero’.

Gracias a esta gran maniobra, Quintana logró sacarle 47 segundos al pelotón y subió varios puestos en la general. Nairo ahora es segundo en la clasificación de la ronda ibérica, a 2 segundos del líder de la competencia, el irlandés Roche (Team Sunweb).

Adicionalmente, con este triunfo, Nairo Quintana sumó su segunda victoria de etapa en la historia de la Vuelta a España, luego de haber ganado en 2016 la décima fracción en el mítico puerto de los Lagos de Covadonga.

Este lunes 26 de agosto se llevará a cabo la tercera etapa de la carrera española entre la Ciudad del Juguete y Alicante, con un recorrido de 188 kilómetros. Esta será la primera jornada para los esprínteres.

Este fue el ataque de Nairo:

💚 ¡@NairoQuinCo ha sido valiente y ha tenido premio con la victoria de etapa!

🎬 ¡Disfruta del minuto del maillot verde!

