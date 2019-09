En la caída quedaron involucrados hombres como el esloveno Primoz Roglic, líder de la clasificación individual, y el colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López, líder de jóvenes y cuarto en la general.

Este hecho fue aprovechado por el equipo Movistar para irse adelante sin esperar a que los afectados se reincorporaran. Sin embargo, los comisarios de la carrera obligaron al conjunto ‘telefónico’ a detener la marcha 11 kilómetros después para que se reagrupara el lote.

La situación llevó a López a atacar a los integrantes de Movistar con calificativos “estúpidos” y “tontos” por sacar beneficio de la situación y no ganar las carreras “de frente”.

La señal oficial de televisión no alcanzó a captar el momento del accidente, pero acá se puede ver el video hecho desde el borde de la carretera:

No se quejan, no ponen excusas… siempre cumpliendo con su deber en carrera, motivo de peso suficiente para levantarte y seguir. Bravo 👏🏻👏🏻. #Lavuelta19 @lavuelta pic.twitter.com/3bHwloHqRN

Esto fue lo único que se pudo ver en TV:

📽️💥¡Así ha sido la caída que ha dejado bloqueados a @rogla y @SupermanlopezN! / 🇬🇧 Here's the crash where Roglic and López got caught!

🖥️ https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/Hbt4Lt61Op

— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2019