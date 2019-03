Según el informe policial, Conor McGregor destruyó el celular de un fanático que lo grabó e intentaba fotografiarlo en las afueras del hotel en el que se estaba hospedando.

“El acusado golpeó el teléfono de la víctima y lo tiró, lo pisó en varias ocasiones y lo dañó; finalmente el luchador tomó el aparato y se marchó con él”, detalló el reporte.

El luchador fue arrestado por las autoridades del lugar bajo los cargos de robo con violencia y daño criminal.

En consecuencia, al irlandés le tocó responder por el celular, cuyo valor era de 1.000 dólares, 3,1 millones de pesos colombianos, aproximadamente, y pagar una fianza de 12.500 dólares (39.721.250 pesos) para recuperar su libertad.

Acá, el informe policial:

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 12, 2019