Gallese fue grabado por un programa de televisión peruano mientras salía de un hotel con Lucero Jara, joven de 21 años que es hija del alcalde del municipio de La Perla, detalló el portal Perú 21.

Al ver que su infidelidad se hizo pública, el arquero peruano reconoció públicamente, en un par de oportunidades, su error. La primera de ellas fue a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram y la otra se dio luego de que obtuviera el paso a la final de la liga peruana y fuera entrevistado por el canal que transmitió el partido.

“Estoy feliz con el resultado y quiero dedicárselo a mi señora, que sé que está pasando por momentos muy difíciles por los errores que he tenido. No me justifico, pero lo único que quisiera es que me dé una oportunidad y pelear por mi familia”, manifestó Gallese en la primera parte de la entrevista que le concedió a Gol Perú.

El reportero que lo abordó le dio la confianza a Gallese para que le enviara un mensaje a su esposa Claudia. El arquero afirmó: “Siento que puedo perder a mi familia y solo quiero recuperarla. Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones. Sé que tuve un error muy grande y te pido una oportunidad para recuperarte, para recuperar tu confianza y mi familia”.

Gallese y la selección de Perú serán rivales de Colombia en la próxima Copa América 2020. El combinado nacional se medirá con el cuadro inca en Medellín.

