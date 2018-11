Las declaraciones de Armero, cuyo contrato no fue renovado en el cuadro rojo del Valle para 2019, fueron emitidas en la página web de As, en donde incluso culpó a hinchas y directivos del desempeño del plantel profesional, el cual no logró terminar entre los 8 primeros de la Liga Águila.

En un apartado de la nota, el lateral enumeró los temas extrafutbolísticos que, según él, perjudicaron al equipo:

“La exigencia de la hinchada, metiéndoles miedo y terror a los jugadores. Además, algunos medios incitaron a que la gente cogiera rabia hacia nosotros. Y en la parte dirigencial también hubo fallas bastante grandes; todo eso afecta”.

Por otra parte, se quitó la responsabilidad de líder y de ser el encargado de conducir al plantel hacía los buenos resultados: “Pensaron que venía como héroe, pero no lo soy; soy un guerrero, un obrero. La gente tiene que pensar que somos seres humanos”.

Armero, de 32 años años de edad, ahora deberá buscar equipo para la próxima temporada.