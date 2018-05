Fue por ello que la cuenta de Twitter de ‘Fútbol sin límite’ aprovechó para hacer un ingenioso video tomando como base las siguientes palabras de Franco Armani:

“Yo tomé la decisión de venir a jugar en un grande que no había tenido la oportunidad y bueno, se dio”.

[Video] “En el entrenamiento, Messi me hizo todos los goles”: Armani

Después de la declaración, aparece un aficionado de Atlético Nacional que expresa tener ganas de llorar, imágenes tomadas de un video antiguo.

Este es el video original de la rueda de prensa:

#90MinutosFOX | Armani: "Hoy estoy acá no sólo por River, si no porque en mis años en Colombia me fue muy bien. Es todo un proceso". pic.twitter.com/Fh6jY1kBBP

