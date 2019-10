La Unión Ciclista Internacional publicó en su web los equipos elegibles para pertenecer a la máxima categoría del pedalismo internacional entre 2020 y 2022 y por ende tener el privilegio de participar en todas las pruebas del WorldTour, entre ellas: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.

En el listado no aparece el Arkea-Samsic, lo que pone en duda la aparición de Nairo Quintana en las principales carreras del año, a las que solo podrá asistir si su conjunto es invitado.

Sin embargo, la UCI aclaró que dará a conocer la lista definitiva en diciembre de 2019, por lo que el Arkea aún tiene plazo de cumplir con los criterios administrativos, éticos, financieros, organizativos y deportivos requeridos para recibir la licencia.

Acá, el listado preliminar de equipos WorldTour:

– Ag2r-La Mondiale (FRA)

– Astana Pro Team (KAZ)

– Bahrein-Merida (BAR)

– Bora-Hansgrohe (ALE)

– CCC Team (POL)

– Cofidis (FRA)

– Deceuninck-Quick Step (BEL)

– Educatio First (EE. UU.)

– Groupama-FDJ (FRA)

– Lotto Soudal (BEL)

– Mitchelton-Scott (AUS)

– Movistar Team (ESP)

– Dimension Data (S.AFR)

– Team Ineos (GRB)

– Jumbo-Visma (HOL)

– Katusha-Alpecin (SUI)

– Sunweb (ALE)

– Trek-Segafredo (EE. UU.)

– UAE Emirates (EMI)

Lo particular de este listado es que el Cofidis logró ascender de categoría, objetivo que sigue pendiente para el Arkea esperando que se abra una nueva plaza, mientras que la escuadra francesa Total Direct Energie recibió invitación para todas las competencias del WorldTour.

The UCI publishes the list of teams eligible for the award of 2020-2022 UCI WorldTour licences and the UCI ProTeams qualified for 2020 UCI WorldTour events https://t.co/ul4UmrZkxs pic.twitter.com/SyHtGSf3se

— UCI_media (@UCI_media) October 24, 2019