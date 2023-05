Un curioso partido se vivió en el último juego de ‘Sea Games’, una competición sub-22 entre países del Sureste asiático, en la que el árbitro pitó la final, pero de un momento a otro la reanuda y causó tremenda pelea en la cancha. El conflicto se dio básicamente porque en un Indonesia ganaba 2-1 cuando sonó el pito, pero al reiniciar el partido, Tailandia los empató.

A mass brawl broke out at the SEA Games final 😳pic.twitter.com/QqtYDb1Ll0

— Sky Sports Football (@SkyFootball) May 17, 2023