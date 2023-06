Entre los que criticaron al juez del compromiso no solo hubo hinchas de ambos equipos. Fue tan cuestionable que incluso analistas y periodistas deportivos se quejaron de la forma en la que hizo su trabajo.

Por ejemplo, el periodista Gabriel Meluk le contabilizó cinco yerros tan solo en el primer tiempo: “Dio mal penalti al América que reversó el VAR, no expulsó a dos de América por patadón y pisotón, no sacarle segunda amarilla a Llinás en la jugada del penalti a Quintero y no dar penalti a Millos por falta a Vásquez”.

Se iba tirando el partido en el PT. Errores gruesos: dio mal penalti al América que reversó el VAR, no expulsó a dos de América por patadón y pisotón, no sacarle segunda amarilla a Llinás en la jugada del penalti a Quintero y no dar penalti a Millos por falta a Vásquez. ¿Qué tal? https://t.co/wmr715tpMh — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) June 1, 2023

El periodista Steven Arce, confeso hincha del América, hizo una cuenta muy similar y no dudó en sentenciar: “Totalmente perjudicado Millonarios”.

Penal para América, que es penal, pero… Totalmente perjudicado hoy Millonarios por el arbitro en las anteriores jugadas, un penal, quizás dos rojas, en fin, muy lamentable. — Steven Arce (@stevenarce) June 1, 2023

“No es posible jugar un fútbol normal con árbitros como Duarte”, enfatizó el narrador Paché Andrade. “Millos ganó tres puntos, pero el desafuero que permitió el árbitro hace de su triunfo un costo irrazonable”.

No es posible jugar un fútbol normal con árbitros como Duarte, sumándole la “distracción” del Var que lo acompañó. Millos ganó tres puntos, pero el desafuero que permitió el árbitro hace de su triunfo un costo irrazonable. Ojalá para el sábado nombren un colegiado adecuado. — Pache Andrade (@pacheandrade) June 1, 2023

Francisco ‘Pacho’ Vélez valoró el resultado, pero no dejó de reconocer “el arbitraje, fatal”, en mayúsculas.

Duro golpe recibió @AmericadeCali perdiendo 0x1 ante @MillosFCoficial en el Pascual. Fútbol inteligente del visitante que en contrapie lastimó al local,perder una pena máxima deterioro mucho al local mientras que el visitante fue solido para defender el espacio.El arbitraje FATAL — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) June 1, 2023

Los errores del árbitro Jorge Duarte en el partido entre América y Millonarios

Los retos para el árbitro comenzaron muy temprano en el partido y, aunque en algunos acertó, en otros incluso desatendió llamados del VAR por temas que claramente merecerían sanción.

La cuenta @ElVARCentral recogió las principales jugadas polémicas. Primero confirmó que acertó al convalidar el gol de Millonarios y anular lo que era el empate ‘escarlata’, pocos minutos después, por fuera de lugar de Edwin Velasco.

A continuación comenzaron las dudas, pues Duarte pitó penal tras una barrida de Jorge Arias, pero el VAR le hizo rectificar viendo que había sacado limpiamente la pelota:

🖥️ NO PENAL: Correcto además de rápido el llamado del VAR Jorge Guzmán. Jorge Duarte había sancionado pena máxima pero en la repetición se ve que Jorge Arias le saca el balón e Facundo Suárez. Bien por la rapidez con la que actuaron #LigaBetplay pic.twitter.com/6s3psqhXaj — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) June 1, 2023

En adelante hubo más dudas que aciertos. Primero fue una dura patada sin balón de Velasco sobre Paredes, por la que solo sacó tarjeta amarilla. El VAR lo llamó para que revisara una posible expulsión, pero él se mantuvo en que la agresión era solo para amonestación:

🟥 ¿ERA ROJA? Jorge Duarte fue llamado por el VAR para revisar la patada de Velasco sobre Paredes. La jugada ya había parado pero el lateral de América lanzó una fuerte patada contra el rival que le movió la pelota. Yo estoy más con el VAR, la vi de expulsión #LigaBetplay pic.twitter.com/Owq2xueKYY — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) June 1, 2023

Poco después, una jugada que ocurrió bajo sus narices terminó sin siquiera pitarse falta, pero en la repetición se ve un fuerte pisotón de Brayan Córdoba a Leonardo Castro que el VAR incluso podría haber detectado, pero no intervino.

¿OTRA ROJA? Difícil que hoy haya noche de graduación para Jorge Duarte (😟). Brayan Córdoba va y pisa a Leo Castro con los taches cuando la jugada ya había muerto. Están un poco pasados de revoluciones algunos jugadores. Acá no hubo llamado de VAR y la verdad lo ameritaba ❌ pic.twitter.com/ZbZw9t4VF2 — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) June 1, 2023

La siguiente jugada fue un posible penal para Millonarios después de que Kevin Andrade arrastrara el pie de apoyo de Larry Vásquez dentro del área.

A esto se suma que el defensa ‘embajador’ Andrés Llinás pudo haber recibido segunda amonestación en la falta penal que sí se pitó correctamente al América.

En el segundo tiempo fueron menos las jugadas polémicas, y se limitó a una entrada con los taches al frente que pudo haber sido tarjeta para otro jugador americano, confirmando que, como dijo Arce, el perjudicado pareció ser Millonarios.