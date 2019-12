Las imágenes muestran a un grupo de menores aclamando a Diego Maradona desde la tribuna del estadio de Dorados y pidiendo que les firme algunos elementos.

En ese momento, el argentino se acerca a ellos y mientras pone su autógrafo en varias prendas les dice en tono desafiante: “Escuchen una cosa, si sigue este boludeo [molestandera] me voy a la mierda. Estoy acá respetándolos a ustedes; respétenme a mí. No se los digo más”.

Y concluyó: “La próxima vez que me digan Diego, Diego, Diego… me voy. No tengo ningún problema”.