En declaraciones resaltadas por el diario Extra de Brasil, Maria Eli defendió al joven, que recientemente ha sido noticia por haber tenido relaciones homosexuales con al menos 5 hombres, historial del que la mamá de Neymar se enteró gracias a la prensa.

Eli dijo que recibió en su residencia de Sao Paulo a Ramos cuando este tenía 18 años de edad y pretendía salir con una presentadora de televisión de 55 años a la que se le declaró mediante un video que fue filtrado recientemente.

“Terminé dejándolo que se quedara conmigo por un tiempo, pero nunca tuvimos nada, solo éramos amigos”, aclaró la mujer.

Y explicó que Ramos es humilde y no busca aprovecharse de sus parejas: “Yo sabía que a él le gustaban las mujeres mayores, pero no se vende a sí mismo. No quiere quedarse con nadie por dinero… No se apega a los viene materiales”.