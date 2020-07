Mike Tyson aparecerá en una serie llamada ‘La semana del tiburón’, que se estrenará el domingo 9 de agosto y que busca resaltar la importancia de este animal en el ecosistema.

El púgil, que pretende volver a pelear aunque en combates de exhibición, fue invitado para nadar al lado de un enorme escualo en un capítulo titulado ‘Tyson vs. Mandíbulas: retumbará el arrecife”.

“Tomé este reto para superar los temores con los que aún lidio. Lo hago para superar mi miedo por volver al ring a los 54 años, para saber que soy capaz de enfrentar cualquier cosa que me intimide y para acercarme más a Dios”, declaró el pegador al propio canal.

Tyson tenía previsto un duelo contra Evander Holyfield en Arabia Saudita; sin embargo, la pandemia del coronavirus evitó su realización.

Acá, el video promocional del encuentro:

Who you got in @MikeTyson vs. Jaws?

The heavyweight champ joins #SharkWeek August 9 on @Discovery. pic.twitter.com/Ffq6IkRlY9

