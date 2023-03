Luego de que el AC Milan eliminara al Tottenham de la Champions League, dentro del equipo inglés se desató una polémica con las declaraciones de Richarlison, en el cual critica las decisiones de su actual director técnico Antonio Conte.

Richarlison incendió los medios en Inglaterra, después de hablar sobre su temporada como jugador en el Tottenham. Dijo que no entendía porque no jugaba en el equipo titular si él es profesional y se esfuerza diariamente.

“Te soy sincero, esta temporada ha sido una mier… Soy profesional, trabajo mucho todos los días. Quiero jugar y no entendí las elecciones (de Conte). Estaba en un momento muy positivo, había jugado bien contra West Ham y Chelsea, pero me volvió a poner en el banco. Ayer (por el martes) me probó con los titulares y luego… al banco otra vez” acotó el brasileño.

“Richarlison tiene razón: estuvo lesionado mucho tiempo, después fue al Mundial, no le fue bien y encima se lesionó. Volvió, jugó muy poco e hizo sólo dos goles, así que tiene razón. Su temporada es una mierda”, Antonio Conte. https://t.co/hJWKlURhdX — VarskySports (@VarskySports) March 10, 2023

Sin embargo, Antonio Conte, tampoco se quedó callado y así intentara ser sutil con sus palabras, sus declaraciones fueron en contra del brasileño. Dijo que había visto la entrevista de Richarlison y le dio la razón sobre su desempeño esta temporada.

“Tuvo lesiones. Jugó y marcó en la Champions, pero luego se fue al Mundial y se volvió a lesionar gravemente. No ha marcado ningún gol para nosotros. Creo que fue muy honesto al decir que su temporada no fue buena” dijo Conte.

Cabe resaltar que Richarlison ha disputado 24 encuentros con el cuadro inglés 18 de Premier League, 1 de FA Cup, 6 de Champions League y uno de EFL Cup, en los que ha contribuido con tres asistencias y dos goles en 1127 minutos jugados.

Antonio Conte tiene contrato vigente con el equipo hasta junio y sus días parecen estar contado, la fanaticada tampoco se encuentra muy satisfecha con los resultados del equipo.

Los Spurs volverán al campo de juego el próximo 11 de marzo para enfrentar al Nottingham Forest en condición de local. En este momento el Tottenham es cuarto en Premier.

Por: Sara García