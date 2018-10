Curiosamente, este resultado se presentó el mismo día (26 de septiembre) en el que se cumple un año más del triunfo 8-0 del Real Madrid ante Millonarios, goleada enmarcada en la conmemoración de la edición 2012 del Trofeo Santiago Bernabéu.

La nota negativa estuvo a cargo del colombiano Carlos Alberto Sánchez, volante del West Ham que debió ser sustituido en el décimo minuto de juego por un fuerte golpe que recibió y cuya gravedad está por establecerse.

El compromiso, que se llevó a cabo en el estadio Olímpico de Londres frente a 24.833 espectadores, según el informe oficial, le dio la clasificación al West Ham debido a que estas instancias se desarrollan a partido único.

Carlos Sanchez has taken an early knock and is replaced by Rice.#WHUMAC 0-0 (10) pic.twitter.com/APPz8QhfVb

