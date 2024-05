Parece increíble, pero el jugador que se convirtió en una pieza fundamental para el título mundial de Argentina en Qatar 2022 está siendo amenazado de muerte si es que regresa al fútbol de su país, tal como lo ha manifestado.

Luego que de el actual jugador del Benfica (Portugal) mencionara que le gustaría actuar en su amado equipo, Rosario Central, por al menos 6 meses, las amenazas en su contra arreciaron.

El pasado martes 29 de mayo aparecieron en Rosario (Argentina) mensajes intimidatorios en un mural dedicado a Ángel Di María por su equipo de infancia, el ‘Torito’: “¿Todavía vas a volver?”.

😳 VANDALIZARON un mural de Ángel Di María en ‘El Torito’, el club en el que jugaba cuando era chico. “¿Todavía vas a volver?”pic.twitter.com/R5L3Loc6RT — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 29, 2024

En ese mismo lugar, los vándalos dejaron panfletos regados con un mensaje que decía: “4B por sinaliento y por cag**”. Sin embargo, las amenazas contra él y su familia no pararon ahí, pues la intimidación pasó a un hecho de violencia.

El diario local ​Doble amarilla informó que hombres armados que iban a bordo de una motocicleta abrieron fuego en varias ocasiones contra una estación de gasolina en esa misma ciudad. Al llegar al lugar para atender la emergencia reportada, las autoridades encontraron de nuevo panfletos en contra del ‘Fideo’.

#Ahora Rosario: balearon estación de servicio y dejaron amenaza contra Angel Di María Ocurrió en la estación de servicio de Lamadrid y Oroño, zona sur de la ciudad pic.twitter.com/TLOEH3JnXf — Belén Corvalán (@belpoliciales) May 30, 2024

“​Te estamos esperando Di María, los rosarinos”, se lee en una hoja que fue hallada en la estación de gasolina atacada.

Tras el anuncio del futbolista de querer regresar al elenco ‘Canalla’ para la segunda parte de 2024, se conoció que ya Di María había sido amenazado en el pasado, pues en marzo de este mismo año llegó un mensaje hasta la casa de la familia del jugador que decía: “Dile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Maximiliano Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.

