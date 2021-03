green

Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar es uno de los jugadores colombianos que en este 2021 no había encontrado club, aunque fue vinculado como un posible refuerzo del Real Potosí, de Bolivia.

Finalmente esa negociación no llegó a buenos términos y el atacante no firmó con ese club suramericano, buscando un nuevo destino en el que pudiera mostrar el fútbol que lo ha hecho un hombre reconocido en el país.

El suplicio de no tener club ya llegó a su fin y ‘Manga’ firmó un nuevo contrato que lo vincula al Leiknir Reykjavík FC, de Islandia, un destino que un jugador colombiano nunca había escogido.

En las redes sociales del club compartieron imágenes de la llegada del delantero y en otra imagen se ve la firma del contrato.

Nýr leikmaður skrifar undir við okkur @LeiknirRvkFC pic.twitter.com/PqiosKf03G — Oscar Clausen (@OscarClausen) March 24, 2021

Pero a su llegada a este nuevo equipo se encontró con una desafortunada noticia y es que no habrá entrenamientos hasta el 15 de abril porque es una medida tomada por las nuevas reglas para combatir el COVID-19.

Los problemas de ‘Manga’ Escobar

A sus 29 años, el delantero ha tenido varias situaciones controversiales en su carrera, en especial por los rumores que dicen que él tiene una vida nocturna muy activa, así esté en competencia.

En el pasado se defendió de esos rumores y aseguró en La RED que “si te digo que no me gusta la fiesta, estaría mintiendo. A mí me gusta. Capaz que para algunos el placer está en viajar, en conocer otros países. Para mí no, para mí es salir con mis amigos, estar con los que nunca estoy durante el año”.

No obstante él siempre ha explicado que no lo hace en sus tiempos de trabajo, aunque en Tolima (de Colombia) y Alagoano (de Brasil) tuvo problemas de indisciplina que le costaron su continuidad en esos clubes.

En total, ‘Manga’ Escobar ha estado en 11 clubes en sus 12 años de vida profesional. Ahora, con su llegada a Islandia suma su decimosegundo club. Estos son todos: