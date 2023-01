En su reciente entrevista con Deportes sin Tapujos, Andrés ‘Manga’ Escobar confesó el infierno que vivió en Islandia y su interés por jugar en el Deportivo Cali.

Luego de su regreso a Colombia tras su condena judicial en Islandia, el exatacante de Millonarios habló sobre lo que vivió en dicho país extranjero y su anhelo de volver al club que lo vio crecer, luego de su fracasado paso por el Leiknir Reykjavík del territorio europeo.

Para los micrófonos de Deportes sin Tapujos, mencionó: “El caso en Islandia sigue abierto pero hubo un arreglo por los derechos humanos. Lo que hicieron conmigo fue ilegal. Me quitaron mi pasaporte y me dejaron para morirme en la calle, sin poder trabajar durante un año. Le pedía al gobierno que interviniera por mí en ese caso. Me tocó tomar decisiones. El proceso sigue pero Islandia no hace parte de la Unión Europea ni tengo problemas con la justicia en Colombia, eso me deja tranquilo”.

Además, sobre este tema, agregó: “Llegó un momento en que me iba a morir porque fui a trabajar y me dejaron sin documentos, sin apartamento y sin poder hacerlo. Estaba con una mano adelante y otra atrás. Gracias a lo que he logrado en el fútbol pude mantenerme. No tenía nada que hacer y ellos me decían que me fuera pero no me iban a entregar el pasaporte. Era un tema complicado. Ni siquiera sé cómo salí”.

Por último y no menos importante, Andrés habló de su posible regreso al Deportivo Cali:

“En Deportivo Cali me dijeron que me preparara con ellos. Era algo que no esperaba y estoy agradecido con ellos. Hubo acercamientos. El presidente Luis Fernando Mena me habló de la situación del club y que no había dinero. Le dije que yo jugaba hasta gratis. Lo que necesito es jugar y ayudar al club. Tuvimos una reunión y quedamos pendientes de una llamada. No me han llamado, pero estoy agradecido por lo que me dijeron. El Cali es mi vida. Ellos me dieron mucho a mí. Estoy listo por si me necesitan si es hoy o más adelante”.