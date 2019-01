Y es que Julio Comesaña, campeón con Junior en el segundo semestre del 2018, habría pedido al defensor para reforzar su nuevo equipo, Colón de Santa Fe, según Caracol Radio.

La oferta habría cautivado al jugador antioqueño y a Millonarios, por lo que, ya habría un principio de acuerdo entre las partes y, según Futbolred, el traspaso del defensor al club argentino se podría dar en los próximos días.

Si bien Millonarios no ha hecho un pronunciamiento al respecto, Jorge Luis Pinto dejó claro, en anteriores ocasiones, que no va a retener jugadores que no quieran seguir en el club, que sería el caso de Cadavid.

Por su parte, Comesaña también habría pedido reforzar a su nuevo equipo con Guillermo Celis, colombiano que juega en Portugal y al que el entrenador uruguayo ya dirigió en 2014.