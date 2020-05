green

En una entrevista con el programa ‘Ligados’, Plata dijo que en la Copa Libertadores de 2018, cuando fue a Argentina con Santa Fe para visitar a River Plate, en partido que terminó 0-0, recibió la agresión más fuerte de su carrera por orden de Marcelo Gallardo.

“En un balón dividido, Pinola se me tiró en plancha al tobillo, ni siquiera fue al balón. Seguí jugando, pero sin correr al 100 %. Me limitó, Se me inflamó el pie y todo”, contó inicialmente.

Y luego reveló lo que supo a través de Juan Fernando Quintero, volante de River: “Después del partido, ‘Juanfer’ me preguntó por qué me sacaron faltando 15 minutos y yo le comenté que no podía más”.

“Ahí me dijo con lástima que antes del partido, el técnico [Gallardo] les dijo a Pinola y al otro central [Maidana] que a mí y a Jhon Pajoy, el otro extremo, nos tenían que pegar de entrada o si no nosotros les hacíamos la fiesta”.

Y agregó que Wilson Morelo, goleador de Santa Fe, lo defendió “dándose puños con los centrales”.

En ese compromiso, Quintero fue suplente con River Plate e ingresó en el minuto 14 del segundo tiempo.

